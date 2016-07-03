جازان: إحباط تهريب أسلحة ومخدرات بـ11 مليون ريال

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقه جازان جنوب السعودية، تنفيذ أربع عمليات متنوعة، لإحباط تهريب دخول أسلحة وذخائر ومواد مخدرة من نوع الحشيش إلى الأراضي السعودية، قادمة من اليمن تقدر قيمتها السوقية بـ 3 ملايين دولار، أي ما يعادل أكثر من 11 مليون ريال سعودي.

وأفاد مراسل العربية أن أفراد حرس الحدود في قطاع الداير، تمكنوا مساء امس من احباط تلك العمليات في مواقع متفرقة من الشريط الحدودي داخل قطاع الداير، وتم تبادل اطلاق النار مع المهربين بعد قيامهم الانسحاب والدخول الى اليمن.

عمليات الضبط

أحبط حرس الحدود الذي يعتبر الخط الأول للقوات السعودية المشتركة على الحدود السعودية اليمنية أربع عمليات في ليلة واحدة، تم فيها تبادل إطلاق نار مع مهربين بعد مبادرتهم بذلك من اجل الانسحاب والعودة الى اليمن .

العملية الأولى تم احباط تهريب كمية من الحشيش المخدر تزن 356 كيلوغراما عبر 11 مهربا، وفي العملية الثانية أحبطت فرقة أخرى 7 مهربين حاولوا إدخال 13 سلاحاً من نوع كلاشينكوف مع مخازنه، أما العملية الثالثة فتتمثل باستطاعة دوريات حرس الحدود وأثناء تنفيذ مهامها الراجلة ملاحقة 10 مهربين، ما نتج عن تبادل لإطلاق النار، ما دفع المهربين ترك ممنوعاتهم والهرب الى اليمن، وعند التفتيش عثر على69 مسدس ربع مع مخازنها.

وفي العملية الرابعة حدث تبادل إطلاق نار بين أفراد حرس الحدود واثنين من المهربين في أحد المراكز الحدودية التابعة لقطاع الداير وبتضييق الخناق عليهم، لاذوا بالفرار الى دخل اليمن، وبتفتيش موقع اختبائهم عثر على 2650 طلقة لبندقية كلاشينكوف.



