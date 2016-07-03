داعِش تفعلها.. يلزمنا الاعتراف!

مع بدايات الانفتاح الإعلامي ودخول عصر الإنترنت، ومع بعض التغييرات السلوكية التي أصابت بعض شبابنا، وذهبتْ به بعيدًا عن دائرة الأخلاق والقِيم التي يفرضها ديننا وعاداتنا الاجتماعية، كان السبب حاضرًا، لدى مُنَظِّرِينَا: (أولئك الشباب مُغَرّر بهم)، أما المتهم الذي خرجت به العديد من الندوات والمحاضرات؛ فهو ذلك المسمى بـ(الغزو الثقافي)، الذي يُديره ويقوم به أعداؤنا المجهولون.

تتغيّر الحال وتأتي موجة الإرهاب والتطرف الفكري التي أوصلت طائفة من أبنائنا إلى محطة التكفير التي أباحت لهم طعن وطنهم، بقتل الأبرياء في المساجد، بل وحتى سفك دماء آبائهم وأمهاتهم وأشقائهم، كما في حادثة الرياض الأخيرة.

تتوالى الحوادث، وتقام عشرات المؤتمرات والدراسات التي تستنزف الملايين من الريالات، حول تلك الممارسات والتحولات الفكرية، وسياقاتها ومسبباتها، والنتيجة توصيات معلبة ومكرورة (شبابنا مُغَرّرٌ بهم)، فالجماعات الإرهابية وعلى رأسها (داعِش) اخترقت حياة بعضهم وعقولهم، ومن ثَمّ سيطرت عليهم، وحولتهم إلى أدوات تكفير، تكره الحياة وتعشق رائحة الموت لأقرب المقربين لهم.

حسنًا نعرف هذا، ونُدركه جيدًا، ولكن السؤال الذي رددته كثيرًا هنا، والذي يفرضه العقل والمنطق، والذي لا إجابة له أو عليه حتى الآن: لماذا (هكذا وبكل بساطة وسهولة) يستطيع دُعَاة التكفير والتطرف التأثير وبقوة على الثوابت الدينية، والقيم الإنسانية التي غُرِست في نفوس تلك الفئة من شبابنا عبر المؤسسات التربوية الأصيلة المفترضة: (الأُسرة والمدرسة والمسجد والجامعة والمجتمع)؟! لماذا عقول بعض شبابنا اصبحت أرضًا خصبة لكل زارع أو باذِر فِتْنة أو ضلالة؟!

وهنا إذا كانت المؤسسة الأمنية في وطننا نجحت -ولله الحمد- في الحَدّ من العمليات الإرهابية، بضَربات استباقية ناجحة فْتَّتت خلاياها النائمة في الزوايا المظلمة، فصدقوني إذا أردنا محاصرة (التيار الضَال المنحرف) فكريًا؛ فعلينا أن نبتعد عن تحميل المسؤولية لغيرنا أو لذلك الطّرف الخفي، والاعتراف بأنّ الخلل منّا وفينا.

أيضًا كفاية تنظير ومؤتمرات ودراسات، وتوصيات؛ فقد حان وقت البحث الجَادّ عن العوامل الحقيقية التي تجعل بعض أبنائنا يحيدون عن فِطَرِهم السليمة، ومنهجهم الإسلامي الوسطي، ويلبسون جلابيب الغلو والتطرف.

إذا أردنا النجاح في هذا الميدان، فعلينا جميعًا أن نكون (فِعْلًا) يُبادر، ويعترف، ويواجه، ويَصنع، وليس (رَدّة فِعْلٍ)، ومجرد صَدى لما يحدث، لا دور له إلا التنديد، وإصدار الأحكام، واجترار نظرية المؤامرة، وهو يتلقى اللكمات والصّدمات.

نقلاً عن المدينة