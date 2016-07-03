مكة.. قرار يمكن 30 ألفا في الساعة من الطواف بسهولة

قلّص القرار الذي يحمل عنوان "المطافُ للطائفين وأروقة الحرم وأدواره للمصلّين"، حجم الكتل البشرية في صحن #المطاف، ويظهر فراغات المساحات التي كان يشغلـها المصلون. حيث باتت مساحة المطاف أكثر اتساعا، وغدت الرؤية الأمنية التنظيمية سمة المكان إرشاداً وتطبيقا لتمكين ثلاثين ألف طائف في الساعة الواحدة من أداء شعيرة الطواف بسهولة ويسر.

كما وصلت 28870 مترا مربعا مساحة صحن الطواف الحالي، مساحة باتت في عيون أمنية تراقب وتنظم توحيد #الطائفين وتحويل #المصلين، فيما بدت أروقة #الحرم هي الأخرى وأدواره كالعقد المنظوم بصفوف المصلين المنتظمين.

إلى ذلك، جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع طاقة صحن المطاف الاستيعابية بأهداف واضحة ورؤى مدروسة نحو تحقيق فك الحصارالتزاحمي حول الكعبة، حيث اشتملت التوسعة على 4 أدوار و5 مناسيب للطواف بمساحة كلية تصل إلى نحو مائة وثلاثة وعشرين ألفا وتسعة وخمسين متراً مربّعاً، كذلك مسطحاتٍ داخليةٍ للصلاة تتسع لنحو مئتين وتسعة وسبعين ألف مصل تقريبا.