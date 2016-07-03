هدوء نسبي على الحدود السعودية اليمنية

‏‫تشهد الحدود السعودية اليمنية هدوءاً نسبياً بعد عمليات عسكرية نفذتها مدفعيات القوات السعودية وطيران التحالف صباح الأحد قبالة منطقة جازان، على بعض مواقع الميليشيات التي حاولت إطلاق قذائف إلى داخل المحافظات الحدودية السعودية المأهولة بالسكان.

وكانت مدفعيات القوات السعودية قد قصفت، السبت، مواقع للانقلابيين قبالة محافظة الموسّم في منطقة جازان. واستطاعت تحديد مواقع المتمردين واستهدافها بعد محاولاتهم الاقتراب نحو الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم.

من جانبها، استطاعت دوريات حرس الحدود في قطاع الداير الحدودي إحباط تهريب دخول أسلحة ومخدرات إلى #السعودية قادمة من #اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليون ريال.