وداعاً.. رمضان

فراق شهر رمضان المبارك من أصعب الأمور على النفس المؤمنة ويعود ذلك إلى الحزن على فراق تلك النفحات الربانية التي لا تتجلى إلا في هذا الشهر المبارك، مع همة جادة في الطاعة والإقبال على المولى سبحانه بأنواع من القربات والعبادات قلما تجتمع في غيره. يقول الشاعر مطلق الحويقل:

شهر كريم تضاعف فيه الأعمالي

والمجتهد في صيامه ربه يعينه

مكارم الله تجي كالغيث همالي

والحمد لله على ما تنفق يدينه

رحمه وغفران فيه وعتق وجلالي

يا مدور الفوز قدامك ميادينه

ومع تصرم أيام هذا الشهر الفضيل وذهاب لياليه ذات الروحانية يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة ومراجعة، لما قمنا به من عبادات ومن تقصير فيه، ماذا تعلمنا في رمضان؟ وكيف استقبلناه؟ وكيف سنودعه؟ ليس في هذا العام بل في كل الأعوام التي مرت في حياتنا.

إن شهر رمضان فرصة للمسلم يراجع فيها نفسه ويكسب فيه الأجر والمثوبة وهذا لا يحصل ما لم يكن لدى المسلم محفزات وتنازلات من أجل الحصول على المغفرة من الله، وقد لا يستفيد بعضهم من رمضان برغم صيامة وقيامه؛ لوجود بعض المعاصي المرادفة للصيام.

يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر) ومن هنا تكون العبرة، فنحن نكسب كثيراً في أيام معدودة، وقد نوافق المغفرة والتوبة في ليلة من لياليه.

إن شهر رمضان نعمة وهبة من الله للمؤمن، يكسب فيه شيئاً كثيراً ويتوج ذلك بالمغفرة والتوبة.

يقول الشاعر عواض الزلامي:

رمضان يا شهر الحساني والأفراح

شهر من هلل وكبر وصامي

سيد الشهور اللي بك النور ينباح

نور القلوب المؤمنة كل عامي

ولكن يبقى الأمل قائماً للمسلم في رمضان مقبل بإذن الله ونسأله أن يبلغنا أياه.

نقلاً عن الرياض