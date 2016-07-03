يئة التطوير والثقة الملكية

هيئة التطوير والثقة الملكية استقبل المواطنون في منطقة مكة المكرمة الموافقة السامية الكريمة التي صدرت في العشر الأواخر من رمضان على تعديل مسمى هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتصبح هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بما فيها من مدن ومحافظات عديدة ومشاعر مقدسة وضواحٍ وأرياف ،وقد قُدم للهيئة في تسميتها ومهامها الجديدة الواسعة ميزانية مستقلة بعد أن ظلت ميزانياتها السابقة مرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة ،ويقف وراء هذا التحول الإيجابي للهيئة رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الذي عرف عنه الجدية والعطاء والإنجاز .وقد ضمت الهيئة في تكوينها الجديد معالي وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي أمين جدة وأمين محافظة الطائف إضافة إلى المجموعة الموجودة في الهيئة .

لقد كان استبشار المواطنين في المنطقة خاصة في مكة المكرمة لاتساع نطاق عمل ومهام الهيئة ناتجاً عن طول انتظارهم لما كانوا يأملون أن تقوم به الهيئة التي ارتبطت طويلاً بأمانة العاصمة والمسئولين فيها فلم تقدم لأم القرى ولا للمشاعر المقدسة ما يحقق ما تطمح إليه الدولة من رؤى ومشاريع فكم جرى الحديث خلال عقدين من الزمن عن القضاء على العشوائيات وتطويرها وإعادة تأهيلها وكم وضعت حلول على الورق لتنفيذ بنية تحتية وإنشاء خدمات متكاملة للأحياء العشوائية بعد تطويرها وإحداث نقلة للعاصمة المقدسة وتزويدها بالخدمات الترفيهية من حدائق وساحات حضارية , وصُرف على تلك الدراسات أموالٌ طائلة ولكن لم يحصل على أرض الواقع إكمال تطوير حي عشوائي واحد من الأحياء العشوائية حتى تكاثرت وتوالدت الأحياء العشوائية الجديدة إلى الحد الذي قد لا يعلم عن أسمائها ووجودها بعض المسئولين في أمانة العاصمة نفسها وأصبحت كل وزارة تنفذ مشاريع لا أحد يعلم عنها دون أن يكون هناك أي تنسيق أو مخطط شامل يربط بين هذه المشاريع ،وهذا أدى إلى هدم العديد من المشاريع لأنها تعارضت مع مشاريع أخرى . لذلك كان من الخطأ ربط مقدرات وإمكانيات الهيئة في أمانة العاصمة لأن عدم تفعيل ما وضع من خطط على الورق أدى إلى زيادة الضغط على الحركة المرورية ومتاعب وأخطار جمة في الأحياء العشوائية وفي مستوى النظافة وإمكانية تحولها إلى أوكار وانخفاض مستوى صحة البيئة وصعوبة توصيل الخدمات إليها وأخطار نشوب الحرائق دون تمكن فرق الدفاع المدني من القيام بواجبها. ولذلك كله فإن هذه الخطوة التي اقرها ولي الأمر حفظه الله ستصب بإذن الله في مصلحة منطقة مكة المكرمة بكاملها من مدن ومحافظات لأنها تعاني من العشوائيات ومن الضغط المروري، ومن عدم اكتمال البنية التحتية في بعض أجزائها، ولذلك فإن المرجو من الهيئة التي دعمها ولي الأمر الملك سلمان الذي قال إن مكة المكرمة والمدينة المنورة أثمن شئ في المملكة ، هذه الهيئة التي يتولى أمانتها المسئول الشاب الدكتور المهندس هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن تقوم بسرعة وضع مخطط شامل لمكة المكرمة لافتقادها للحدائق والشوارع المنظمة للمرور والنقل الجماعي المطور ومن القطارت الكهربائية ونحوها وكونها من أكثر المدن معاناة للأحياء العشوائية ولأنها قِبلة المسلمين والواجهة الأولى لبلادنا العزيزة , فلابد أن تصبح مدينة عالمية عصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأن تفعَّل المبادرات السابقة إلى المشاركة في تطوير وتأهيل المناطق العشوائية ولتقدم لها التسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة في هذا المجال .

فهنيئاً للهيئة ثوبها الجديد المطرز بالثقة السامية الكريمة متمنياً لها التوفيق والسداد بقيادة أميرنا المحبوب خالد الفيصل والله الموفق .

نقلاً عن المدينة