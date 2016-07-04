الأربعاء عيد الفطر في السعودية ومعظم الدول العربية

أعلنت السعودية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لسنة 1437هـ، وأن الأربعاء هو غرة شهر #شوال الموافق 6 يوليو 2016 وأول أيام #عيد_الفطر المبارك.

كما نقلت وكالات الأنباء الرسمية في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر واليمن عن السلطات الدينية الإسلامية قولها إن أول أيام عيد الفطر سيبدأ الأربعاء.

بيان الديوان الملكي السعودي

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين بيان فيما يلي نصه:

"عقدت المحكمة العليا بمقرها بالرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1437هـ للنظر فيما يردها حول رؤية هلال شهر شوال 1437هـ، وبعد اطلاعها على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالي: القرار رقم (85 / هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1437هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1437هـ، للنظر في ما وردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1437هـ، وبعد دراسته وتأمله، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1437هـ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الثلاثاء 30 / 9 / 1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 5 / 7 / 2016م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437هـ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1437هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6 / 7 / 2016م، هو يوم عيد الفطر المبارك غرة شهر شوال لهذا العام 1437هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية، وهي تعتلي قمة العز والنصر والتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين".