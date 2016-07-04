السعودية.. إيقاف إمام مسجد أساء لطفل لفظياً

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إنها أوقفت إمام أحد مساجد العاصمة #الرياض عن الإمامة لتلفظه على أحد الأطفال بألفاظ غير لائقة، حيث ينتظر اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه لتجاوزاته.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان له، أن الوزارة حريصة كل الحرص على اتخاذ جميع #العقوبات النظامية تجاه أي سلوكيات خاطئة تقع من منسوبي #المساجد سواء كانوا أئمة أو مؤذنين أو ممن تتصل أعمالهم ببيوت الله وخدمتها.

وأشار المصدر إلى أنه بعد ما تناقلته وسائل #التواصل_الاجتماعي حول ما بدر من أحد منسوبي المساجد تجاه أحد الأطفال، مفيدا أنه تم استدعاء الإمام المذكور والتحقيق معه، وتم إيقافه عن وظيفة الإمامة بانتظار اتخاذ العقوبة اللازمة بحقه.

يذكر أن الإمام ظهر في مقطع مصور وهو يوجه كلمات بذيئة لطفل كان يرافقه وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.