وزير الطاقة السعودي: الأسواق البترولية تتجه للتوازن

التقى #وزير_الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز #الفالح في مدينة #الظهران أمس الأحد، الأمين العام لمنظمة #أوبك محمد #باركيندو ، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وهنأ الوزير في بداية اللقاء باركيندو بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمنظمة، مؤكدا أهمية منظمة أوبك ودورها في المحافظة على استقرار #الأسواق_البترولية .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أوضاع السوق البترولية، ومعطيات العرض والطلب العالميين في #البترول ، واتفقا على أن الأسواق البترولية تتجه للتوازن، والأسعار بدأت بالاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين الرئيسيين للبترول، والعمل على استمرار هذه الجهود بما يخدم جميع أطراف السوق البترولية و #الاقتصاد العالمي.

وأشار الفالح إلى أن #السعودية تسعى، ومن خلال منظمة أوبك، لتستمر في أداء دورها في تلبية الطلب العالمي المتنامي على البترول وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية بموثوقية.

من جانبه أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك بجهود #الرياض في بناء هذا الصرح العريق من المرافق البترولية، والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على استقرار #الأسواق البترولية وضمان تدفق الإمدادات.