تعرف على اللغات التي يتحدث بها رجال الأمن مع المعتمرين

أتقن رجال أمن #الحرم_المكي لغات عدة يتعاملون بها مع #المعتمرين القادمين من أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضح مدير قوة أمن الحرم الخاصة اللواء محمد وصل الأحمدي أن #رجال_الأمن يجهزون على مدار العام ويلتحقون بدورات مكثفة في جميع المجالات بما فيها دورة اللغات لإعداد عناصر يحسنون التعامل مع ضيوف بيت الله الحرام.

وقال إن قوة أمن #المسجد_الحرام تضاعف جهودها وتحشد أكثر طاقة بشرية لخدمة ضيوف الرحمن وتتشرف بهذه الخدمة.

وتناقل رواد المواقع الاجتماعية مقطع فيديو نشره #الأمن_العام في حسابه الرسمي على "تويتر" يظهر عدداً من رجال الأمن بالحرم المكي وهم يتحدثون بـ #لغات مختلفة، حيث رحبوا بالزوار والمعتمرين واستعدادهم لخدمتهم.

ومن اللغات التي تكلم بها رجال الأمن: العربية والإنجليزية والأردو والفرنسية وغيرها.