فلكياً.. رمضان 30 يوماً والعيد الأربعاء

أكد الباحث الفلكي خالد الزعاق أن رمضان سيكمل 30 يوماً فلكياً، وسيكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وأوضح الزعاق أن العمليات الحسابية تقول إن الهلال لا وجود له بعيد مغيب شمس يوم الاثنين لغياب قرص القمر قبل مغيب الشمس.

وقال: "فنور القمر يختفي باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى البعد الزاوي بين الشمس والقمر إلى 7 درجات فأقل حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته، وحينئذ يحدث منزلة الاقتران".

وأضاف: "وسيقترن هلال شهر شوال بالشمس في ظهر يوم الاثنين في تمام الساعة 2 والدقيقة 1 وفي ذلك المساء يحصل للقمر إجهاض فيغرب قبل مغيب الشمس على جميع أنحاء المملكة بسبع دقائق تقريباً وسيكون الأفق خاليا تماماً من القمر وتستحيل مشاهدة الهلال بعد مغيب شمس يوم الاثنين على كل العالم العربي والإسلامي".

مساء يوم الثلاثاء المقبل، يمكث هلاله 47 دقيقة تقريباً، ويقع جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 1.92 %، وشكل الهلال منحرف، قرناه بين السماوي والجنوبي ويبعد عن الأرض 376865.0 كلم ويكتمل القمر بدراً صباح يوم الأربعاء المقبل، الساعة 1:57 صباحاً، وعليه يكون يوم الثلاثاء 30 رمضان هو المكمل لعدة شهر رمضان ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وأشار الزعاق إلى أن العيد لا يكون يوم الثلاثاء إلا بشروط، فالقمر لا يسمى هلالا قبل ظهور قوس النور فيه والنور لا يتخلق في جرم القمر إلا بشروط عدة وهي:

أولا: ولادة الهلال وهي لحظة انسلاخ الشهر القديم وبداية الشهر الجديد.

ثانياً: مكث الهلال وهي المدة ما بين غروب الشمس وغروب القمر أي فترة بقاء الهلال في الأفق الغربي بعد مغيب الشمس.

ثالثاً: ظهور النور في جرم القمر وهذا لا يتحقق إلا إذا بلغ البعد الزاوي بين الشمس والقمر 7 درجات قوسية.

رابعاً: خروج القمر من حيز شعاع الشمس وهذا لا يأتي إلا إذا كانت زاوية ارتفاع القمر عن الأفق الأقرب لا تقل عن 5 درجات قوسية.

فإذا اجتمعت هذه الشروط يشاهد القمر بالعين المجردة إلا أن هذه الشروط ستكون منخرمة في مساء اليوم الاثنين 29 رمضان على حد قول الزعاق، وعليه يكون يوم الثلاثاء 30 رمضان هو المكمل لعدة شهر رمضان ويوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.