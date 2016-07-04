ماذا تعلمنا من أزمة مطار الملك خالد؟

لم يكن التكدس الذي شهدته الصالة الثانية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر الجمعة الماضي الأول من نوعه. فقد سبق أن شهدت شخصيا تكدسا مشابها العام الماضي عزاه المسؤولون لتعطل النظام. إلا أن الارتباك هذه المرة، كان الأسوأ على الإطلاق. إذ نقل المسافرون العالقون صورا ومقاطع حية للوضع المزري لآلاف المسافرين المتعطلين والأمتعة التي بلغ عددها سبعين ألف حقيبة بحسب البيان الصادر عن المطار في نفس اليوم. ولك أن تتصور غضب وقلق هؤلاء الناس الذين تتفاوت ظروفهم بين مسافر ستفوت عليه رحلة مواصلة في مطار آخر وبين مسافر بالكاد وجد حجزا وغيرها من السيناريوهات المحبطة. تعامل موظفي المطار أيضا لم يكن احترافيا - بحسب المسافرين العالقين - إذ اشتكى كثير منهم من تعامل جاف من قبل الموظفين وعدم التجاوب مع أسئلتهم واستفساراتهم.

المفاجآت تحدث في كل مكان سواء كان تعطل النظام أو سوء التنسيق أو لأي ظرف كان. ومن المؤكد أن ما حدث كان كابوسا على المسؤولين في المطار أكثر مما كان على المسافرين أنفسهم. إدارة المطار بررت الشلل بعدة تبريرات تكشف خللا إداريا كبيرا وتفاوتت الأسباب بين "ارتجال" الخطوط السعودية رحلات إضافية لم توافق عليها إدارة المطار وإضراب سيور العفش المتهالكة عن العمل بسبب زيادة الأحمال عليها. إلا أن التقصير من جانب الإدارة كان في انعدام التخطيط المسبق لحالات الطوارئ بكل سيناريوهاتها المحتملة.

الآن وبعد أن مرت الأزمة يجب على إدارة مطار الملك خالد أن تقوم بإجراءات حازمة والعمل باحترافية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذا الخلل خصوصا وأن عمل المطار حساس جدا ولا يقبل الخطأ والارتجال. كما أن الأضرار لا تقتصر على تفويت مواعيد المسافرين المهمة بل تتجاوزه إلى سمعة البلد بأكمله.

وإذا كان الإنصاف يحتم أن نشيد بالتطور الكبير الذي شهده مطار العاصمة في الفترة الأخيرة خصوصا في جانب البنية التحتية والخدمات. فإن من الإنصاف أيضا أن نطلب من إدارة المطار أن تعمل بشكل جاد على الحد من جوانب القصور التي لازالت تنتظر التطوير وعلى رأس القائمة تأتي خطط الطوارئ والبدائل في حال حدوث ارتباك مثل الذي حدث أو تعطل في النظام. أما التحدي الكبير الذي عجزت إدارات المطار السابقة والحالية عن حله، فهو تنظيم سيارات الأجرة التي هي في وضع أقل ما يقال عنه أنه مخجل. إذ لازال فريق "سيارة يالشيخ" مسيطرا على صالة الاستقبال. وإذا ما نجح المسافر في التملص منهم فسيفاجأ بفوضى عارمة من سيارات الأجرة التي تضع التسعيرة حسب "فهلوة" السائق وخبرة الراكب.

المطارات هي واجهة البلد للقادمين وهي الذكرى الأخيرة للمغادرين. لذلك علينا أن نبذل جهدا مضاعفا ليكون مطار العاصمة لائقا بها وأن يقدم خدمات مشرفة للمواطنين ولضيوف هذا البلد.

*نقلاً عن "الرياض"