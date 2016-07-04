مفتي مصر: التفجير قرب الحرم النبوي جريمة لا يمكن تصورها

أدان #مفتي_مصر الشيخ #شوقي_علام التفجيرات التي حصلت مساء الاثنين في #السعودية ، واعتبر أن "التفجير قرب #الحرم_النبوي جريمة خسيسة لا يمكن تصورها"، مشدداً على أن "التفجيرات الأخيرة لن تثنينا عن مواصلة الجهد لمحاربة #الإرهاب ".

وأضاف في مداخلة مع قناة "العربية" أن "إجرام الإرهابيين بلغ مداه، ومحاربة الإرهاب مسؤولية الجميع"، معتبراً أن "الأحداث الإرهابية لن يكون لها تأثير في مسيرة السعودية".

وتابع المفتي: "الإرهاب خطير كمرض السرطان، ويجب تكامل كل الجهود للقضاء عليه. يجب أن يكون هناك تعامل أمني حازم وصارم ضد الإرهاب وأفكاره"، معتبراً أنه "لا يمكن أن نصف شيوخ #التطرف بالشيوخ أو العلماء".

وختم مطالباً "الشباب برفض دعاوى الفتنة التي تهدف لتخريب الأوطان".