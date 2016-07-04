"كبار العلماء": خاب وخسر وهلك الخارجي

أعلنت هيئة كبار العلماء في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر بعد التفجير الإرهابي، الذي وقع قبالة القنصلية الأميركية بجدة: "خاب وخسر، وهلك الخارجي، والحمد لله الذي سلّم عباده".

واستشهدت في تغريدتها بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة".

وفشل انتحاري في الوصول إلى هدفه مساء أمس الأحد ففجّر نفسه داخل مواقف #مستشفى_الدكتور_سليمان_فقيه في مدينة #جدة بـ#السعودية.

وصرّح المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 28-1437/9/29هـ ، وعند تقاطع شارع فلسطين مع شارع حائل بالقرب من مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة، اشتبه رجال الأمن في وضع أحد الأشخاص وتحركاته المريبة، وعندما بادر رجال الأمن باعتراضه والتحقق منه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه داخل مواقف المستشفى، مما نتج عن مقتله، وإصابة رجلي أمن بإصابات طفيفة نقلا على إثرها إلى المستشفى، فيما لم

يتعرض أحد من المارة أو المتواجدين بالموقع لأذى ولله الحمد سوى تلفيات في بعض السيارات المتوقفة بالموقع"، وفق ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وباشرت الجهات الأمنية في حينه إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها وتحديد هوية الجاني، وسوف تصدر الداخلية بيانا إلحاقيا بما يستجد في ذلك.