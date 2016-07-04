"مدفع عيرف".. إرث رمضاني عتيق في مدينة حائل

اقترنت ذاكرة السعوديين في زمن مضى بـ #مدفع_رمضان وقتي #السحور و #الفطور، حتى أصبح جزءا من #الطقوس الرّاسخة في #رمضان .

و #مدفع_عيرف في مدينة #حائل كان منصة إعلان هذه المواقيت، فقد ظلّ العمّ #خلف_البلوي رامياً للمدفع طيلة 30 عاما قبل أن ينقطع عنه.

وقد لازم ذكريات المدفع هذا أطفال المدينة، فقبيل #أذان_المغرب وفي الأحياء القريبة تشخص الأبصار للقلعة، حيث يترقّب الصغار رمي مدفع الحيّ.

وتتوسّط #قلعة_عيرف منطقة حائل، وهذا ما جعل صوت المدفع الموجود في قمّتها يدوّي في الأرجاء كافة.

كَبُرَ الأطفال، وصدى صوت المدفع ما زال راسخا في أذهانهم.. وأجيال تتلهّف عودته كجزءٍ من الموروث الاجتماعي.