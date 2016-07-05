الأمن السعودي يحقق في التفجير بجانب مسجد القطيف

يواصل الأمن السعودي التحقيق في ملابسات التفجير الانتحاري الذي وقع الاثنين قرب مسجد بمحافظة #القطيف، بحسب قناة "العربية" الثلاثاء.

ووقع الهجوم الغادر وقت المغرب بالقرب من مسجد على مسافة قريبة من سوق مياس بالمحافظة.

اللواء #منصور_التركي المتحدث باسم #وزارة_الداخلية السعودية أعلن أن الأشلاء التي وجدت في موقع التفجيرات تعود إلى 3 أشخاص حيث تجري الأجهزة الأمنية كل ما يلزم للتحقق من ملابسات الجريمة.

وتحاول أجهزة الأمن السعودية تحديد هوية المهاجم والشخصين الآخرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هذه الأعمال التي لم تراع حرمة المكان والزمان والتي وصفتها بالدنيئة، تظهر بشكل واضح الفكر الظلامي لهذه الجماعات الإرهابية مؤكدة أن مخططات الإرهابيين مآلها الفشل.