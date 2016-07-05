بالصور.. أمير المدينة يتفقد مصابي تفجير المسجد النبوي

تفقد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير #المدينة_المنورة موقع حادث التفجير قرب مبنى #قوة_الطوارئ بجوار #المسجد_النبوي .

وزار الأمير فيصل بن سلمان موقع التفجير الذي راح ضحيته 4 من رجال الأمن، واستمع إلى شرح مفصل من قوات الأمن حول الانفجار. بعدها قام الأمير فيصل بزيارة المصابين بالمستشفى من رجال الأمن وتفقد أحوالهم واطمأن عليهم، حاثاً إدارة الشؤون الصحية على تقديم أفضل الرعاية الطبية لهم.

عقب ذلك توجه أمير المنطقة للمسجد النبوي الشريف وأدى مع جموع المصلين صلاة التراويح وسط أجواء روحانية لم يعكر صفوها الحادث الإجرامي.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في المدينة المنورة، فعل إجرامي تسبب في قتل الأنفس المعصومة التي حرم الله قتلها، في أطهر البقاع في شهر رمضان المبارك، مبيناً أن مثل هذه الأفعال النكراء لا تخدم إلا أعداء الإسلام، وفي نفس الوقت لن تحقق مآرب الأعداء والفئة الإجرامية في زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وأضاف أمير منطقة المدينة المنورة أن مثل هذا الحادث الإجرامي يعزز الإصرار على مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن واستهداف مقدساته، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال: "إننا سنمضي جميعاً بتوجيه ومتابعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحزم وقوة لمحاربة الإرهاب ونبذه واجتثاثه، ولن تنال أيادي الغدر الآثمة من أمن المملكة ووحدتها، مشيداً ببسالة رجال الأمن في التصدي لتلك المخططات الإرهابية".

ورفع أمير منطقة المدينة المنورة أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، سائلا الله أن يتغمدهم برحمته وغفرانه، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.