تفاعل عربي كبير مع وسم #داعش_تنتهك_مسجد_الرسول_وقبره

حملت ردود فعل السعوديين على تفجيرات #المدينة_المنورة و #القطيف التي حدثت أمس الاثنين طابعا قدسيا لمكانة #المسجد_النبوي وما يحيط به. واسترجع السعوديون مقولة لولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز: "أقولها بكل وضوح وصراحة نحن مستهدفون في عقيدتنا مستهدفون في وطننا".

يأتي ذلك، في وقت انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" هشتاق #داعش_تنتهك_مسجد_الرسول_وقبره حيث لقي تفاعلاً كبيراً خلال ساعات. وبدت أغلب التغريدات تتحدث عن مفهوم الجهاد المزعوم لدى التنظيمات المتطرفة، وضرب الأماكن المقدسة، وقدرة #رجال_الأمن على ردع الإرهاب والارهابيين.

وجاء في تغريدة: "سيسجل التاريخ بأن المدينة هذا اليوم حزينة لأول مرة، وسنسجل بأن الدواعش يفجرون مسجد النبي!". وغرد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا تماسكاً وصلابة لدحر من يحاول المساس بوحدتنا الوطنية".

وحقق الهشتاق نسبة وصول بلغت 7 مليون و900 ألف تغريدة حتى اللحظة، فيما بلغت نسبة إعادة التغريدة 70% بين السعوديين.