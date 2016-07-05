شاهد دهشة الصائمين لحظة التفجير بجوار الحرم النبوي

في تمام الساعة 7:20 مساء الاثنين اهتز المسجد النبوي إثر تفجير إرهابي دنيء أرعب قلوب الصائمين في #الحرم_النبوي_الشريف بالمدينة المنورة.

كاميرا البث المباشر من #المدينة_المنورة وثقت لحظة الانفجار حيث حلت الدهشة والاستغراب على الصائمين أثناء الإفطار من جراء صوت الانفجار القوي، متسائلين عن الحدث الذي وقع خارج المسجد، فيما يقول معلق التلفزيون: "العتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، هذا هو شهر الخير والإحسان".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو عن الحرم النبوي من #التلفزيون_السعودي ، معربين عن غضبهم من هذا العمل الإرهابي في هذا المكان الشريف بجوار قبر النبي، وفي يوم فضيل من أيام العشر الأواخر من رمضان.

واستنكرت الدول الإسلامية هذا التفجير الذي أودى بحياة 4 أشخاص من أمن الطوارئ وأوقع 5 إصابات بحسب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.