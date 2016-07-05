شاهد سيناريو التفجير بالقرب من الحرم النبوي

عندما كان المصلون يؤدون صلاة المغرب في الحرم النبوي الشريف تقدم انتحاري داخل ساحة يمر عبرها عشرات الآلاف بعد مغادرتهم الحرم النبوي والتي تتواجد في الناحية الجنوبية.

تحدث رجال الأمن وهم من قوات الطوارئ مع الانتحاري، قائلين بأن هذه البوابات الأمامية هي للخروج وطلبوا منه أن يصلي معهم ويشاركهم وجبة الإفطار.

ولكن الانتحاري انطلق مسرعا تجاه مخارج الحرم النبوي ليقوم ثلاثة رجال أمن بصده وإيقافه، ففجر نفسه بهم.

ولم يعثر على أشلاء رجال الأمن الثلاثة جراء قوة الانفجار، وليكون آخر عمل قاموا به هو منع الانتحاري من مواجهة عشرات الآلاف من المصلين وحمايتهم من الموت.