محمد بن نايف يؤدي الصلاة على شهداء المدينة المنورة

أدى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_نايف الثلاثاء، صلاة الميت في #المسجد_النبوي الشريف على شهداء #تفجير #المدينة_المنورة.

كما أدى الصلاة التي أمها إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي مع ولي العهد، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين وعدد من القادة العسكريين وزملاء ذوي الشهداء.

ودعا ولي العهد الله عز وجل أن يتقبل المتوفين في الشهداء والصالحين.

وكان سمو ولي العهد فور وصوله قد أدى ركعتي تحية المسجد في الروضة الشريفة، ثم تشرّف بالسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ثم أدى صلاة العشاء مع جموع المصلين.

هذا ووقع تفجير #انتحاري مساء الاثنين، في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب #الحرم_النبوي من الجهة الجنوبية، حيث يوجد المقر الرئيسي للمحكمة الشرعية في #المدينة_المنورة .

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه "مع حلول صلاة مغرب يوم الاثنين الموافق 29 / 9 / 1437 هـ، بالمدينة المنورة، اشتبه رجال الأمن في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشّريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم في اعتراضه قام بتفجير نفسه بحزام ناسف مما نتج عنه مقتله، واستشهاد 4 من رجال الأمن، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء، وإصابة 5 آخرين من رجال الأمن شفاهم الله".