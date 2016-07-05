محمد بن نايف: الإرهاب لن يزيدنا إلا تماسكا وقوة

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد أن أمن الوطن بخير وهو في أعلى درجاته وأن الإرهاب لن يزيد المملكة إلا تماسكا وقوة، وذلك خلال زيارته لرجلي الأمن زياد بن مفرح العتيبي، ومتعب بن ضيف الله البقمي، والمواطن جميل بن سالم منير الزيادي الذين أصيبوا في حادثة التفجير الإرهابي داخل مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمحافظة جدة، مساء البارحة.

ونقل ولي العهد للمصابين تحيات ودعوات خادم الحرمين الشريفين، وأضاف: "أتشرف بزيارتكم والاطمئنان عليكم، وأحمد الله عز وجل أنكم بخير وهذا هو ما يهمنا، وأعلم أن مواجهة العمليات الإرهابية ليست بالأمر البسيط وما تشعرون به من آثار بسيطة عقب التفجير ستزول بإذن الله حيث مررت بهذه التجربة مسبقا وأشعر بما تشعرون به".

فيما أكد المصابون تطلعهم للعودة إلى أداء واجباتهم مع زملائهم.

وأردف ولي العهد قائلاً : "الأعمال الإرهابية التي وقعت في المدينة المنورة وجدة والقطيف لن تزيدنا إلا تماسكا وقوة".