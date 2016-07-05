4 تفجيرات تنتهك حرمة شهر رمضان في السعودية

في أواخر أيام شهر #رمضان المبارك، شهدت #السعودية ، وفي أقل من 24 ساعة 3 أعمال إرهابية، بدأت ليل الأحد-الاثنين بتفجير انتحاري في #جدة ، تلاها مساء الاثنين تفجيران انتحاريان قرب مسجد في #القطيف ، وأخيراً تفجير انتحاري قرب #الحرم_النبوي في #المدينة_المنورة . وفي حين أن تفجيرات جدة والقطيف لم تتسبب في ضحايا ولم تسفر سوى عن مقتل منفذيها، أدى التفجير قرب الحرم النبوي إلى استشهاد 4 من رجال #الأمن_السعودي وإصابة 5 آخرين.