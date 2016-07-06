بعد تفجيرات السعودية.. الجبير وكيري يناقشان هزيمة داعش

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية جون #كيري عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا لم يكن مقررا مع وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير وناقشا الحاجة إلى هزيمة تنظيم #داعش بعد يوم من تفجيرات انتحارية في ثلاث مدن سعودية هي جدة والقطيف والمدينة المنورة.



وأضافت الوزارة في بيان أن كيري والجبير ناقشا أيضا الحاجة إلى انتقال سياسي في #سوريا والوضع في #ليبيا والمساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي في #اليمن وأحدث التطورات بين #الإسرائيليين و #الفلسطينيين.

هذا وشهدت #السعودية في أواخر أيام شهر #رمضان المبارك، وفي أقل من 24 ساعة 3 أعمال إرهابية، بدأت ليل الأحد-الاثنين بتفجير انتحاري في #جدة ، تلاها مساء الاثنين تفجيران انتحاريان قرب مسجد في #القطيف ، وأخيراً تفجير انتحاري قرب #الحرم_النبوي في #المدينة_المنورة.

وفي حين أن تفجيرات جدة والقطيف لم تتسبب في ضحايا ولم تسفر سوى عن مقتل منفذيها، أدى التفجير قرب الحرم النبوي إلى استشهاد 4 من رجال #الأمن_السعودي وإصابة 5 آخرين.