السعودية.. هذه تفاصيل تعنيف والد لبناته في أبها

أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الوزارة تابعت مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر قيام أب بتعنيف بناته في منطقة أبها، حيث قامت وحدة من الحماية تضم متخصصين ومتخصصات، وبالتنسيق مع شرطة المنطقة التي تسكن فيها الأسرة بزيارة المنزل، باستدعاء والد الفتيات للحضور إلى مقر وحدة الحماية برفقة جميع بناته لمقابلتهن والكشف عليهن على الفور بحضور مندوبة من #هيئة_حقوق_الإنسان، حيث ثبت للوحدة بعد تحويل الفتيات للمستشفى لإجراء الكشف الطبي وجود #عنف جسدي من الأب، نتج عنه كدمات لاثنتين منهن.

ولفت إلى أن #الفتيات المعنفات أقررن أنها المرة الأولى التي يتعرضن فيها للضرب من قبل والدهن، واتضح لفريق العمل أن ما حدث كان نتيجة خلاف أسري بحت بين الأب وطليقته، حيث أُفهم الطرفان بأن عليهما إبعاد بناتهم عن هذه المشاكل، باعتبار أن هناك جهات قضائية كفيلة بإنهاء مثل هذه القضايا دون إقحام الأبناء والبنات في ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه اتضح لفريق العمل أن والدهن مستقر نفسياً واجتماعياً، واعترف بالخطأ الذي ارتكبه تجاه بناته، وأقر بذلك خطياً، وقد رفضت الفتيات الإيواء بوحدة الحماية، وطلبن الاستمرار بالعيش مع والدهن.

وأشار أبا الخيل إلى أنه استجابة لرغبة الفتيات وتحقيق الاستقرار الأسري فقد اتخذت الوزارة الإجراءات السريعة بحق الأب التي تضمن سلامة الفتيات والكفيلة بإلزامه بتوفير الأمان والاستقرار لهن، وضمان عدم ممارسة الأب أي شكل من أشكال العنف والإيذاء تجاههن، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية بحق الأب، مؤكداً أن الوزارة ستواصل متابعة الحالة بشكل دائم عبر فريق نسائي سيقوم بزيارات للمنزل بين حين وآخر، للتأكد من التزام الأب التام بتجنب ممارسة العنف، ولعمل الرعاية اللازمة للفتيات، وتأهيل الحالات التي تعرضت للتعنيف، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري.