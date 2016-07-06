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تركيا تدعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب

المصدر: الرياض – العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا من وزير الدفاع التركي
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من وزير الدفاع بالجمهورية التركية #فيكري_ايشيك هنأه فيه بعيد الفطر.

وعبر وزير الدفاع التركي عن إدانة الجمهورية التركية للحوادث الإرهابية في #المملكة خاصة الهجوم الانتحاري الذي ضرب جوار المسجد النبوي الشريف في #المدينة_المنورة.

وعبر الوزير التركي عن تضامن تركيا الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لاستئصال شأفة الإرهاب.

ومن جانبه قدم ولي ولي العهد التعازي لوزير الدفاع التركي لحادث تحطم المروحية التابعة للقوات المسلحة التركية.

كلمات دالّة

#ولي ولي العهد, #فيكري ايشيك, #المملكة, #المدينة المنورة, #تركيا, #الإرهاب

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