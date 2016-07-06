شياطين ترتدي مسوح الملائكة !!

جريمة استهداف المسجد النبوي الشريف ، و الضربات الإرهابية الفاشلة والمتتالية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية دليل لا يقبل الشك على صحة ما ذهبنا اليه في مقال الأربعاء الماضي من أن داعش تختنق فعلاً .. وأن (العصابة) الغريقة التي تتخبط من فشل لآخر تعيش أيامها الأخيرة ، وإلا كيف يمكن تفسير هذه العملية الشيطانية التي تعدت كل الحدود لتصل الى محاولة تفجير مسجد المصطفى ، واختراق روحانية المدينة الأكثر طمأنينة على وجه الأرض ، التي لايرتفع فيها صوت فوق صوت النبي .

• ومع قناعتي التامة أن هؤلاء الشياطين لو استطاعوا تفجير الكعبة؛ لفعلوا بلا تردد، الا أن مجرد فكرة استهداف مرقد النبي الأعظم ؛ وترويع زواره وجيرانه الآمنين الصائمين العاكفين الركع السجود في ختام شهر كريم ؛ تعد فكرة مرعبة وجريمة نكراء تقشعر لها الأبدان، ولا يجرؤ عليها إلا من جرّد الله قلبه من الإيمان ونزع منه الإنسانية ، وما التفاعل الإنساني الكبير الذي شمل العالم بكل أطيافه وعقائده ولغاته إلا دليل على حجم الجريمة النكراء التي لم يحدث مثيل لها منذ فتنة الحرم 1/1/1400 هـ .

• لازلت أكرر أننا بحاجة لما هو أكثر من الفزع والاستنكار وتبادل التهم ، صحيح أن منفذ التفجير ذهب إلى بئس المصير ، لكن الكارثة أن المحرّض او (المفتي ) أو ماكينة الارهاب التي صنعت هذا ( الأحمق) مازالت حرة طليقة.. وتعمل بكامل طاقتها، وستصنع غيره وغيره ان لم يتم كشفها وإبطال مفعولها.

• مع كل الدعوات بالرحمة والمغفرة والقبول لشهدائنا ، فإنني أتمنى على أبطالنا رجال الامن الذين أوغرت نجاحاتهم المتتالية صدور طواغيت الخوارج وأشعلت نيران الحقد في نفوسهم التعامل باحترافية أمنية مع الغرباء.. فالشياطين كثيراً ما يرتدون مسوح الملائكة.



*نقلا عن "المدينة"