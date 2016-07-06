في عيد الفطر.. "العربية" ترافق جنود السعودية على الحدود

للعام الثاني على التوالي يتبادل #المرابطون من #الجنود #السعوديين في #الحد_الجنوبي للمملكة التبريكات فيما بينهم بمناسبة عيد الفطر.

وبحسب المرابطين ليس الصعب عليهم قضاء #العيد، وهم بعيدون عن أهاليهم، بل الصعب إن لم يكونوا واقفين في الخطوط الأمامية لأداء مهمتهم لحماية حدود وطنهم.

وأكد أحد الجنود أنهم مسيطرون على الوضع في الحد الجنوبي بين السعودية واليمن سيطرة تامة، ولا صحة لشائعات دخول عناصر حوثية للحدود.

كاميرا "العربية" رصدت جنديا يراقب من موقعه عبر منظاره العدو، وقد لا يشاهد فقط العدو، بل قد يشاهد أيضاً فرحة أبنائه وعائلته، الذين يقضون أوقاتاً سعيدة في هذه اللحظات.

فيما أكد هذا #الجندي "للعربية" أنه قضى عيد الفطر الماضي وهذا العيد أيضا على #الحدود، معبراً عن سعادته بالدفاع عن حدود #الوطن، وقال "الحمد لله مبسوط ومرتاح والوطن بأيدٍ أمينة وآمنة".

وتحدثت "العربية" مع قناص أخذ موقعاً أعلى قمة الجبل، وتمدد بين أغصان شوكية، ليقنص كل من يحاول أن يعكر صفو فرحة وطنه وفرحة من يعيش فيه بعيد الفطر، حيث قال "نحن قناصو #القوات_الخاصة نعمل ولدينا القدرة على العمل في جميع البيئات والظروف، فلدينا الإمكانيات المتطورة والحديثة التي تمكنا من قنص أي حركة للعدو".

فيما يرتدي جنود آخرون أقنعة وعتاداً عسكرياً متطوراً ومركبات ضخمة تحميهم وتخفي ملامحهم عن عيون عدوهم.

يقول أحدهم "نحن موجودون لحماية الوطن، ونطمئن الشعب السعودي أننا حماة للحدود من بعد الله عز وجل".

وقال آخر "الحمد لله لنا الفخر أن ندافع عن الوطن في أيام العيد ونشوف أهلنا وإخواننا يقضون العيد ومبسوطين، وفي أمان ونحن ندافع عن وطننا".

هذا ويتذكر #المواطنون #السعوديون جنود الوطن عند كل عيد، حيث يفخرون بهم في مثل هذه المناسبة، مطمئنين بوجود رجال يحمون حدودهم، ويحافظون على أمنِ واستقرار وطنهم.