أكثر من 16500 قذيفة ألعاب نارية تزين عيد الرياض

تزينت سماء #الرياض أول أيام #عيد_الفطر بالألعاب النارية ضمن برنامج احتفالات أمانة منطقة الرياض بالعيد، وذلك في ثلاثة مواقع مختلفة.

وتم تجهيز تلك المواقع بالتجهيزات اللازمة كافة من قبل فرق الأمانة منذ وقت مبكر، وشهدت مواقع إطلاق الألعاب النارية استعدادات متكاملة واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة كلها في نقل وتخزين طلقات الألعاب المضيئة بهدف توفير السلامة للجمهور.

كما استمتع أهالي الرياض وزوارها بعروض رائعة أضاءت سماء العاصمة، وحرص الكثيرون على التقاط صور للألعاب النارية التي شكلت ألواناً جمالية في سماء الرياض.

واستمرت الألعاب النارية لمدة 10 دقائق متزامنة في كل من استاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وجوار الجسر المعلق.

وكانت أمانة الرياض قد خصصت ثلاثة مواقع موزعة جغرافياً على العاصمة لإطلاق الألعاب النارية، وحددت الساعة 9.15 مساءً موعداً للإطلاق خلال اليومين الأولين لعيد الفطر.

ومن المقرر أن يصل عدد القذائف المضيئة خلال اليومين الأولين للعيد إلى أكثر من 16500 قذيفة ألعاب نارية مضيئة بأشكال متنوعة.