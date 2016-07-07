السعودية.. أكثر من 11 ألف حادث خلال رمضان

أعلنت إدارة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة #الرياض عن إحصائية البلاغات التي شهدتها المنطقة خلال #شهر_رمضان ، والتي وصلت إلى 11461 بلاغا تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، عبدالله المريبض، إن عدد الحوادث التي شهدتها شوارع وطرقات منطقة الرياض بلغ 5193 تنوعت ما بين اصطدام وانقلاب وسقوط وغيرها، فيما بلغت الحالات المرضية 6268، تنوعت ما بين تنفسية وقلبية وغيرها.

وذكر المريبض أن "جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة، وقدم الأطباء والمسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات بعد الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة، حيث كان أكثر المستشفيات استقبالاً للحالات مدينة الملك سعود الطبية أما باقي الحالات فكانت موزعة على مستشفيات أخرى حكومية وعسكرية وأهلية".