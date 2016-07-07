فرح العيد أعلى من إرهابهم

أعتقد أن أفضل تعريف يمكن أن يُقدم به الإرهابيون؛ أنهم مجموعة من المهزومين من الحياة، أرادوا الهروب منها، والانتحار ببطولة، فتلقفتهم أيادي المتطرفين والحزبيين والحكومات الإرهابية.

يعتقدون أن هذا النوع من الهروب هو الأسلم، لأن الذين يكون خطابهم الدم؛ ليس لديهم الحجة الكافية التي يقنعون بها، ويشرحون ما يؤمنون به، فليجأون للموت كحل نهائي، يقتل الأشياء بدواخلهم أولاً، ويكون لهم الخلاص مع كل ما لا يتفق معهم، بعد مسيرة من الفشل والخذلان.

فتش عن تاريخ أي إرهابي، غالبا ما تجد أن الإخفاق يرافق جل حياته، إما دراسيا أو عمليا أو مجتمعيا أو عاطفيا أو غيره، يتحول وقتها لقاتل، لنفسه أولا، وللمجتمعات من بعد، لاعتقاده أن هذا الدم يمكنه أن يطفئ الغضب المشتعل داخله، بعد أن يسلم عقله، لتنظيمات إرهابية، تقوده بـ"ريموت" الوعود المزيفة، التي تدار هي أيضا من قبل حكومات دول إرهابية، يلتقون في نقطة الأجندة التخريبية، والتي تجتمع على قتل الإنسان ومحاربة الحياة.

قبل أيام، وبعد أن فشل الإرهابيون في عمل تفجيرات متزامنة في كل من جدة والقطيف والمدينة، وبحرم المساجد، غير مبالين بحرمتها، ولا بقداسة المكان، أو بروح المصلين، في عمليات عشوائية، تعبر عن التخبط لديهم، متخذين من الفوضوية والإرهاب طريقا للمضي.. نستطيع أن نقول إنهم يترنحون، بعد الضربات الأمنية المتتالية، فأصبحوا يحاولون عمل أي شيء، حتى يوهموا الناس بقوتهم، وهم أضعف من ذلك بكثير.

من المهم جدا، وحتى نصبح أقوى من إرهابهم، ونحن كذلك بالفعل، يجب أن نترك المعارك المزيفة جانبا، وأن نكون معاً تحت مظلة الوطن، بعيدا عن التصنيفات المذهبية والحزبية والمناطقية وغيرها، وأن نتجاوز مسائل التخوين، ونعمل كجزء من الحل، بدلا من الخوض في اجترار المشكلة، ونتذكر دوماً أن الوطن أكبر من الجميع.

في ذات الوقت، لا يجب أن يستخدموا قوة تأثيرنا في الشبكات الاجتماعية، للترويج لفكرهم وإرهابهم، من خلال التسويق لهم بلا وعي، حتى ولو كان المقصد خيراً، من خلال نشر أكاذيبهم وزيفهم، ووعودهم الهشة، والصور التي تسهم في رسم صورة نمطية عنهم، وهو ما يجب أن نعيه تماماً، ونعمل عليه بشكل جاد.

وبعيداً عن تطرفهم، فإن فرح العيد أعلى من صوت إرهابهم.. ودمتم بعيد. والسلام.

*نقلا عن "الرياض"