فعاليات جدة في عيد الفطر تتحدى الإرهاب

تعيش #جدة ، التي لم يخفها حادث إرهابي وقع نهاية شهر رمضان دون أن يسفر عن شيء سوى هلاك الانتحاري، عيد فطر يحتفي بالزوار من خارج المحافظة، إضافة إلى سكانها مع إقامة فعاليات عدة في أحياء المدينة.

وتبرز المنطقة التاريخية في جدة كواحدة من أهم الأماكن التي تجذب المحتفلين بعيد الفطر.

كما يشهد كورنيش جدة أيضاً تدفقاً لسكان المحافظة وزوارها، خصوصاً في المساء.

وتبرز قيمة جدة كمحافظة تحتضن الكثير من النشاطات الجاذبة للسياحة الداخلية، ويقصدها أيضاً المواطنون من المحافظات السعودية كافة للتمتع بزيارة عمق منطقتها الأثرية القديمة وكورنيشها، إضافة إلى مدن ألعاب الأطفال والحدائق العامة.