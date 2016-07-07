كبير علماء السنة بالعراق يدين أعمال الإرهاب في السعودية

دان كبير علماء السنة في العراق، عبدالملك عبدالرحمن السعدي، بشدة الأعمال الإرهابية التي وقعت في #السعودية في اليوم الآخير من شهر رمضان.

وقال السعدي في بيان، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن "العمل الإرهابي بلغ منفذوه من الصفاقة وقلة الاحترام ما لا يحصل في وقت مضى، إذ وسعوا إجرامهم إلى جوار رسول الأمة وخير خلق الله".

كما أشار إلى أن "تنظيم #داعش هو أحد العناصر المسخرة لإيران، وهو وراء كل التفجيرات في العالم الإسلامي الذي لا يخضع لها ولا لمعتقداتها، ولأنه ضمن الحملة لتنفيذ مخطط الخميني في اجتياح المنطقة باسم تصدير الثورة".

وتساءل كبير علماء السنة في العراق: "هل يمكن لإيران أن تكون بريئة عن قيامها بهذه الجريمة "الشنعاء" التي لم يحصل مثلها في الأماكن المقدسة لهم".