وفاة طفل في بحيرة سد وادي جيزان

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية #الدفاع_المدني في منطقة #جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة #العارضة تبلغت عن وجود غريق ببحيرة سد #وادي_جيزان، وعند الوصول اتضح #غرق شخصين، أحدهما تم إنقاذه قبل وصول الفرق ويبلغ من العمر 15 عاما، وتم نقله للمستشفى وهو على قيد الحياة.

والآخر، يبلغ من العمر 9 سنوات، تم إخراجه عن طريق غواصي الدفاع المدني، وهو متوفى، ونقل إلى المستشفى، وجرى تسليم الحالات للشرطة بحكم الاختصاص.

وشدد الرائد آل صمغان على عدم الاقتراب من الأودية والبرك المائية، نظرا لما تشكله من خطورة على اﻷرواح، وكذلك ضرورة متابعة الأطفال، خصوصا في هذه الأوقات، حيث يكثر التنزه في المواقع التي تتجمع فيها مياه السيول.