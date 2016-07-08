أمن الوطن أمانة الحاكم

«كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ». والأمن والأمان من النِّعَم العديدة التي أفاءَ الله بها على بلاد الحرمين الشريفين منذ أن وفَّق الله تعالى الملكَ المُؤَسِّس عبد العزيز آل سعود طيَّب الله ثراه للمِّ شمل البلاد من شواطئ الخليج العربي شرقًا إلى شواطئ البحر الأحمر غربًا، وأعاد لمواطني المملكة وللمسافرين ولضيوف الرحمن سلامة تنقلَّاتهم في كلِّ الاتِّجاهات دون خوف أو قلق من قاطع طريق أو سالب حياةٍ. وهكذا على نهجه القويم سار أنجاله الملوك البررةُ إلى أن عصفت بمنطقتنا العربية (الفوضى الخلَّاقة) التي زرعت بذور الفتنة والطائفيَّة في صدور فئة من الناس ضلُّوا طريق الصواب طمعًا بالوصول إلى السلطة.

لا أُغالي إن قلت إنَّ بداية إرهاب هذه الفئة الضالَّة والمُضَلِّلة كانت يوم دخل جهيمان وعصابته بيت الله الحرام في اليومِ الأوَّل من شهر محرَّم عام 1400 هـ، ولقد كان لتلك الفئة الضالة بذورٌ وجدت تربة نضجها في أفغانستان التي كانت تحارب المحتلَّ السوفيتي فأمُّوها (مجاهدين متطوعين)، وهناك امتهنوا القتل والنسف والتدمير؛ ليعود بعضهم إلى بلدان مساقط رؤوسهم منتظمين في مجموعات ،طامعين بالسلطة باسم الدين، وهم أبعد الناس عن فهم ما جاء في قرآننا الكريم وفي السنة النبوية. وكان لتداعيات الفوضى المهلكة التي ضربت بلدان الجوار وقتلت ودمَّرت وشرَّدت الملايين من إخوة لنا في الدم، وما رافقها من أزمات اجتماعيَّة وأخلاقيَّة، أن رمت إلى سوق اليأس والفراغ بآلاف القاصرين من الفتيان والفتيات تمَّ استغلال معظهم على طريقة حسن الصبَّاح الذي أقام في قلعة الموت جَنَّة مُتوهَّمة مُصَغَّرة وارفة الظلال، وفيها من الطعام والشراب ومتعة الحور العين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَر على بال بشر. وكما بات معروفًا، فقد زوَّد الصبَّاح الفتية المغرِّر بهم بمخدِّر الحشيش ليحشو عقولهم بما يُخَطَّط له، ولتبدو أَنَّها سبيل الخلاص من كلِّ مشاكلهم الدنيويَّة.

وتِباعًا ونهجاً، فقد نشطت هذه الفئة الضالَّة بعد سقوط بغداد على يد القوَّات الأمريكيَّة واحتلالها كامل التراب العراقي وعملت على غسل عقول العديد من الناشئة في العراق وفي دول الجوار وإغرائهم بـ «حور عِيْنٍ» ينتظرونهنَّ في «جنَّة الخُلْد» إذا ما اقترفوا أعمالًا تهدم الحكم القائم في بلدانهم ليقوم بديل منه مَن في يده «مفاتيح جنَّات الُخْلد» لهم. لِذا نجد أعمار الانتحاريِّين اليائسين الذين يُرْمى بهم إلى براثن الموت الانتحاري نحو العشرين من العمر. وإذا ما عرفنا أنَّ غسل عقولهم ليتقبَّلوا ارتكاب أعمال انتحاريَّة يتطلَّب عدَّة سنوات، ندرك كم هم على جهلٍ بدين الإسلام الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق والتعارف والتعايش مع البشر كافَّة على اختلاف عقائدهم وأجناسهم، وأنَّ دخول الجنَّة بيدِ الخالقِ وطريقها هدي القرآن الكريم وسنَّة الرسول.

ولأنَّ أمن الوطن والمواطن أمانةُ في عُنقِ الحاكم، فشكرًا للإله الخالق أن منَّ على مملكتنا بملك يضع مخافة الله نصب عينيه، ويعينه في هذا السبيل القويم حكومة ورجال أمنٍ يذودون عن الوطن والمواطن بالغالي والنفيس فحفظهم الله درعًا وحصنًا. ورَحِم الله شهداءَنا من رجالات حفظ الأمن والأمان، وتَبَّت أيدي المُضلِّين والمُضلِّلينَ.

*نقلاً عن "المدينة"