القوات السعودية تحبط محاولة تسلل وتقتل 6 انقلابيين

أحبطت القوات #السعودية المشتركة بعد منتصف الليل هجوماً لميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح على الشريط الحدودي للسعودية و#اليمن .

وأفاد مراسل العربية بأن فصيلاً من الميليشيات يصل عددهم قرابة 15 عنصراً، كانوا يحاولون التسلل إلى الشريط الحدودي، لإطلاق قذائف نحو مواقع عسكرية وإلى داخل المحافظات الحدودية المأهولة بالسكان. ورصدت الكاميرات الحرارية السعودية تحركاتهم، وقتلت ستة عناصر من المهاجمين.

وعلى صعيد الغارات الجوية، قصف طيران #التحالف_العربي عدداً من آليات الميليشيات في محافظة #حجة ، كانت تنوي الإمداد قرب ميدي وحرض.