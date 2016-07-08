اللواء التركي: الهجمات الأخيرة مرتبطة مع بعضها وبداعش

أكد #اللواء_منصور_التركي المتحدث باسم وزارة #الداخلية_السعودية أن الاعتداءات الثلاثة الأخيرة التي وقعت في #السعودية مؤخرا مرتبطة ببعضها البعض تحديدا بسبب التوقيت والأدوات التي استخدمت فيها.

وأوضح اللواء التركي، في اتصال مع قناة "الحدث" أن الاعتداءات الأخيرة استُخدمت فيها مادة النيتروغلسرين المتفجرة.

كما أكد اللواء التركي أن الجرائم الإرهابية الأخيرة مرتبطة بشكل كبير بتنظيم #داعش ، مشيرا إلى أن الموقوفين على صلة بالتنظيم المتطرف.

وأكد أن التحقيقات مازالت في مراحلها الأولى، وأنه في الأيام المقبلة سيُككشف المزيد من الملابسات من خلال استجواب المعتقلين.