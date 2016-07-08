المنابر العامة للقضايا العامة

تعتبر المنابر العامة، وفي مقدمتها منابر الجوامع والمساجد، وسيلة جيدة للإصلاح والتوجيه وطرح القضايا التي تهم المجتمع والأمة بطرائق مؤثرة وبناءة، لخدمة هدف عام، ولذلك فإن استغلال أي منبر من تلك المنابر لطرح مسائل وهموم شخصية سواء من خلال خطبة جمعة أو في أي مناسبة تستخدم فيها منابر المساجد والجوامع لتوصيل رسالة إلى المجتمع، هذا الاستغلال لا يمكن تبريره أو تمريره دون وجود من يلاحظه ويستهجنه من الذين حضروا وسمعوا، أو الذين بلغهم ما حصل عن طريق التواتر فيصبح من استغل المنابر لطرح مسائل خاصة أحاديث تلوكها الأفواه؛ لأنه وضع نفسه في ذلك الموقع الذي أصبح فيه موضع أخذ ورد ونقاش واستهجان وامتعاض، سواء علم بذلك أم لم يعلم أم تظاهر بأنه لم يعلم!.

لذلك، فإن من حق القائمين على شؤون تلك المنابر لفت انتباه من يستغلها للدعاية لنفسه أو لجماعته أو لفكره وقناعاته أو يحول قضية أو مناسبة تخصه إلى قضية ومناسبة عامة يتحدث عنها من على منبر وقور مجبرا من يستمع إليه على سماع قصة حياته وحياة آبائه وأجداده الأحياء منهم والأموات شاكرا من عزاه في أمواته، ذاكرا محاسنهم العظيمة وسجاياهم الكريمة وكأنهم «السابقون.. السابقون!»، مع أنه معظم من يستمع إلى المتحدث يكون لهم آباء وأجداد أحياء أو أموات لهم مواقع في قلوبهم مثل ما لآباء وأجداد المتحدث من على المنبر من مكانة وموقع، ولكنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على سماع خطبة طويلة عريضة عن أقارب الآخذ برقبة المنبر، وما لهم من مآثر وما تركه رحيلهم في نفسه من حسرة وحزن مقيم، فيعجب بعضهم مما سمع ويحمد الله على السلامة، وقد يجعله بعضهم الآخر مضغة تلاك في الأفواه ردحا من الزمن، ولذلك فلا ينبغي لذي عقل يعتلي منبرا من المنابر أو يستغله في شأن خاص حتى لو كان قريبا إلى نفسه وإنما يكون حديثه أو محاضرته أو خطبته لمعالجة شأن عام حتى تعم الفائدة وتؤدي المنابر دورها الإصلاحي والاجتماعي والديني وهو الدور الأساسي المناط بها وفي كل زمان ومكان!.

*نقلاً عن "عكاظ"