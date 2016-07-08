هذه صور شهداء التفجير قرب الحرم النبوي

نشرت وزارة #الداخلية_السعودية صور #الجنود الأربعة الذين استشهدوا في التفجير قرب #الحرم_النبوي في #المدينة_المنورة .

وكان كل من الجندي عبدالرحمن بن ناجي سليم الجهني، والجندي محمد بن معتاد هلال المولد، والجندي عبدالمجيد بن عبدالله عودة الحربي، والجندي هاني بن سالم سليم الصبحي، على موعد مع تفجير لقي استنكار العالم أجمع.

واشتبه الجنود الأربعة في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى #المسجد_النبوي الشريف عبر أرض فضاء تُستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند اعتراضهم له قام بتفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

والجنود هم: