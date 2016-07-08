سعودي وجدوه غريقا عند عمق 30 مترا في بحيرة بماليزيا

عثروا في ماليزيا على #شاب_سعودي غريقا أمس الخميس عند عمق 30 مترا في بحيرة بمنطقة سياحية، كان يقضي عطلة فيها هو وعائلته التي تسلمت جثته اليوم الجمعة من سلطات جزيرة Langkawi المعتبرة واحدة من جزر عدة يتكون منها أرخبيل من 104 جزر في بحر "أندامان" الفاصل جزيرة سومطرة بإندونيسيا عن شبه جزيرة ملايو بماليزيا.

في بحيرة من تلك #الجزيرة لقي فؤاد حسين الأحمدي حتفه في عز الشباب، بالكاد عمره 19 سنة، وفق ما أجمعت عليه #وسائل_إعلام ماليزية اليوم الجمعة، واطلعت "العربية.نت" فيها على خبره، مرفقاً بصورة لانتشال جثته من الماء.

سلطات الجزيرة أرسلت غواصين على عجل حين ورد إليها خبر غرقه بعد ظهر الخميس في بحيرة Dayang Bunting في "لانغكاوي" فنشطوا بحثاً عنه #تحت_الماء إلى أن عثروا عليه ميتاً، على حد ما نقلت وكالة "برناما" #الماليزية عن قائد #شرطة_المنطقة، شي غزالي، والذي أخبر أن الغريق تم نقله إلى مستشفى بالجزيرة صباح اليوم الجمعة، وفيه تسلم ذووه جثته، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، عما إذا كان في البحيرة وحيداً أم مع أفراد عائلته، وما سبب غرقه فيها.

أرسلوا 8 أشخاص للبحث عنه تحت الماء

موقع صحيفة New straits Times الماليزية الشهيرة، وهي إنجليزية اللغة، نقل عمن اسمه حسن يعقوب، قائد #الدفاع_المدني وعمليات الإنقاذ بالجزيرة، أن العثور على جثة الأحمدي كان في السابعة والربع مساء الخميس، أي بعد أكثر من ساعتين من تبلغ السلطات لخبر اختفائه في الماء، وأن الأحمدي كان على منصة عائمة في #البحيرة "فانزلق وسقط منها إلى الماء وغرق" وربما يعني كلامه أنه لم يكن يعلم السباحة، أو أن شيئاً ما حدث، ولم يذكر هو الآخر إذا ما كان الأحمدي بمفرده على المنصة أم لا.

الخبر نفسه تقريباً نشرته صحيفة The Star الإنجليزية اللغة أيضاً بماليزيا، مع جديد أوردت فيه أن الدفاع المدني بالجزيرة أرسل 8 أشخاص، بين غواصين وما شابه، للبحث عن الأحمدي تحت الماء. أما موقع BH Online وهو إخباري بلغة المالاي، فكان الوحيد الذي نشر صورة فؤاد حسين الأحمدي، ولم تجد "العربية.نت" حين اطلعت على ترجمة لخبره المماثل لبقية وسائل الإعلام، ذكره للمصدر الذي حصل منه على الصورة.