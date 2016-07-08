صور نادرة للملك مؤسس السعودية يؤدي العرضة النجدية

نشرت دارة #الملك_ عبد _العزيز مجموعة من الصور النادرة للملك عبدالعزيز تظهر استقبالاً شعبياً حافلاً في ساحة قصر الحكم بـ #الرياض 1370هـ/1949م. كما نشرت صوراً أخرى تظهر الملك عبدالعزيز مشاركاً بالعرضة #النجدية في الرياض 1354هـ/1935م. ويعود مصدر الصور إلى مركز دراسات #الشرق_الأوسط ، كلية سينت انتوني في #أكسفورد ، للمصور هاري جون فيلبي.

والعرضة النجدية وتسمى أيضاً بالعرضة السعودية، عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم تكرار أبيات شعرية وأناشيد معيّنة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدو العرضة زياً خاصاً.

وفي ديسمبر 2015 أدرجت العرضة النجدية ضمن قائمة "التراث الشفهي اللامادي للإنسانية" في السعودية تحت عنوان "العرضة النجدية - رقص شعبي ودق على الطبول وأهازيج شعرية من المملكة العربية السعودية".