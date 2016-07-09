مهرجان "عيدنا" هدفه جذب الأطفال إلى تاريخ جدة

أعادت #جدة التاريخية في مهرجان #عيدنا_كدا الأطفال إلى خمسين سنة ماضية من خلال تقديم #ألعاب تحت مسمى #المدارية كانت هي وسيلة الترفيه واللهو للأطفال في ذلك الزمن.

المدارية أو ألعاب الماضي اليديوية تتم بإشراف منظمين مهتمين بموضوع السلامة.

ويهدف المنظمون إلى جذب الأطفال إلى تاريخ جدة من خلال تقديم الألعاب بصورة تراثية.

ويشترط قبل الدخول لساحة الألعاب اجتماع الأطفال بمشرفين يشرحون للأطفال طريقة اللعب وقوانينها.

وتسعى جدة التاريخية من خلال مهرجان "عيدنا كدا" إلى تقديم تاريخ جدة لكافة الشرائح العمرية وتلبية اهتماماتهم من خلال تقديم عروض وفعاليات يومية.