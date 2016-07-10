السعودية.. تفاصيل حادثة طرد الزوجة وأبنائها في تبوك

كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة تبوك بالسعودية علي آل عامر، عن تفاصيل حادث طرد الزوجة وأبنائها في تبوك من قبل زوجها، مشيرا إلى أن المواطن متزوج من أجنبية.

وأوضح آل عامر أن فرع الوزارة تلقى بلاغا بالواقعة عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" السبت، وتم توجيه فريق من المختصين لمباشرة الحالة، والتأكد منها.

وكان مغرد قد نشر صورة المرأة وعلق عليها بقوله "أقسم بالله جارتنا زوجها إذا مو رايق طردها من البيت ودائما تعاني وبلغت الشرطة قبل فترة ولا حصل شيء".

وزادت مغردة بالإشارة إلى أن الحالة في منطقة تبوك، ومررت التغريدة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وحساب الوزارة الرسمي وللمتحدث خالد أبا الخيل الذي تفاعل سريعا بتقديم الشكر للمغردين وتأكيده على أنه سيتم التدخل عاجلاً.