بالصور.. تشغيل تجريبي لـ "باص أبها" السياحي

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية التشغيل التجريبي للباصات السياحية المكشوفة ذات الطابقين في منطقة #عسير، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر.

‎وأوضح مدير فرع هيئة السياحة بعسير محمد العمرة أن الحافلات تتكون من طابقين الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم رحلات بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات لتعريف #السياح بالمواقع الأثرية.

‎وأشار العمرة إلى أن مدينة #أبها أول مدينة من مدن المملكة تعمل فيها هذه الباصات، وأن الباص الأول من فئة VIP لاستيعاب 53 راكباً، والثاني من فئة "S" لاستيعاب 67 راكباً، لافتاً إلى أنه سيوجد بداخل كل باص مضيف لاستقبال الركاب، كما أن قيمة التذاكر ستكون رمزية، وروعي فيها فئات الشباب والأطفال.

ولفت إلى أن كل باص سيكون مجهزا بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي لكل باص برقم يوضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيرا إلى أنه تم توفير مسارين لرحلات الباص داخل مدينة أبها مدة كل منهما 40 دقيقة.