هكذا يتعاون سكان الحدود مع القوات السعودية لحفظ الوطن

يعيش معظم سكان #القرى #الحدودية جنوب #السعودية على بعد بضعة أمتار من الشريط الحدودي السعودي اليمني، ومن لا يعرف الترسيم الحدودي للبلدين قد يكون عرضة للخطر.

وتعتبر التضاريس الجبلية السعودية وقرب منازل المواطنين على معظم الحدود المطلة مباشرة على #اليمن ليست صعبة على الجنود الذين دُرِّبوا على حماية وطنهم ومراقبة كل حركة نحو الحرم الحدودي السعودي.

وعن القرى الحدودية يقول جندي سعودي "للعربية": "القرى هذه بها سكان يمارسون حياتهم الطبيعية وحرس الحدود يؤمن لهم الحماية والخدمات التي يحتاجونها"، ويضيف " نشرف على الخط الحدودي اشرافاً كاملاً".

فيما تعيش قرى سعودية بأمان رغم ملاصقتها الحد، فالمواطنون الذين يقطـنون في تلك المنازل يعتبرون جنوداً بجانب #القوات #السعودية، فتواصلهم مع الفرقِ الراجلة والدوريات الحدودية لا ينقطع، وهم يقومون بالإبلاغ عن أي معلومة تمَس أمن وطنهم وتجد هذه البلاغات اهتماما كبيرا من القوات السعودية التي تتابعها ساعة بساعة.

ويقول أحد المواطنين " نعتبر نفسنا في خندق واحد نحن والقوات السعودية وكلنا نكمل بعضنا البعض، ومن واجبنا التعاون معهم والإجابة على كل ما يحتاجونه من اسئلة واستفسارات".

ويضيف آخر "هناك تعاون حقيقي من طرفنا مع حرس الحدود فإذا لاحظنا شيئاً يتم تبليغهم أولاً بأول".

فعلى الحدود بين السعودية واليمن هناك عيونٌ ساهرة مجندة تراقب، وعيون مدنية جنّدت نفسها لتلاحظ، كلها لتحمي بلدها من أجل دوام أمنه واستقراره.