مسرح الصحراء المفضل

هذا المسرح هو ليالي الصيف المقمرة حيث يطيب السهر ويحلو السمر.. صحراء العرب في الليل تومض بالأشعار وبالنجوم.. تبدو السماء كخيمة جدا تحتوي الصحراء وتحضنها بحنان.. خيمة سوداء تومض في سقفها ملايين النجوم في منظر يبهر العقول والعيون وتجعل الناظر يسبح باسم الواحد القيوم..

لسنا وحدنا من بهره جمال صحراء العرب ونقاء بيئتها وحلاوة نسيمها الليلي في الصيف وجمال هدوئها وجلال اتساعها ووميض سمائها، فكل من زارها من الغربيين انبهر منها أشد الانبهار وبعضهم وصفها بأروع الأوصاف، وأحس أنها تحرره من سجن المدينة واختناق البيئة، حيث تتكاتف عوادم السيارات وتتصاعد الأدخنة ويصاب الناس بالتوتر والاختناق..

قبل سنوات كنا نذهب في ليل الصيف إلى الصحراء بقرب الرياض، فنجد نقاء البيئة وصفاء الذهن ونشم أطهر هواء ونرى ملايين النجوم في قبة السماء، حيث تبعد المدينة قليلاً وتختفي الكهرباء، فما أجمل السهر والسمر في ذلك المسرح النادر الباهر..

منذ فترة طلعت مع أصدقائي، مشتاقين لذلك المنظر الذي كنا نستمتع به كل ليلة، وذلك المسرح الذي كنا نتحاور فيه ونسمر ونذوق السعادة والهواء الطلق، ولكن للأسف لم نجد ذلك إلا بعد مسيرة ساعات، فالكهرباء في كل مكان وملوثات البيئة امتدت إلى أعماق الصحراء، ومسرحها الجميل أصابته الشروخ والأمراض.

*نقلاً عن "الرياض"