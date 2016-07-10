هكذا نجا سعودي وصديقه من "جمال سائبة" ليلاً

لحظات مرعبة، عاشها مواطن سعودي نجا برفقة صديقه من موت محقق على طريق الرين ـــ بيشة، أثناء عبورهما من بين جمال سائبة كانت تعبر الطريق ليلاً.

وتداول مغردون مقطع فيديو قام بتصويره أحد الركاب، حيث كانوا يسيرون ليلاً في طريق مزدوج، لتظهر لهم فجأة جمال وسط الطريق منعهما الظلام من رؤيتها.

وتفاعل الصديقان هاتفين بعد نجاتهما من الحادث، حيث قال أحدهما: "يا الله يا ربي السلامة والله إننا سلمنا"، قبل أن يوجه صاحبه إلى أن يقوم بتنبيه السائقين أمامه.

وعبر متناقلو الفيديو ممن يعرفون الطريق جيداً عن امتعاضهم من استمرار وجود جمال سائبة تعبر فيه ليلاً، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل، داعين السائقين أيضاً إلى توخي الحذر وعدم السرعة.