السعودية.. صورة عامل نصف عارٍ تغلق مطعماً بالقطيف

بعد ساعات من ظهور صورة موظف نصف عارٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، أغلقت بلدية محافظة #القطيف يوم السبت أحد المطاعم في بلدة الأوجام تطبيقا للقانون.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "عامل"، وهو يرتدي بنطالا فقط أثناء قيامه بإعداد وتقطيع اللحوم، بطريقة مخالفة للشروط الصحية من حيث اللبس أو ارتداء القفازات وغيره.

وتوعدت البلدية قبل الإغلاق بتطبيق النظام بعد ظهور العامل بمظهر خادش للحياء، فيما أبدى مواطنون في الأوجام انزعاجهم الشديد من سلوك العامل.

وتوعد زياد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف

بتطبيق النظام وفق لائحة المخالفات البلدية لتطبيق الجزاء اللازم بالإضافة إلى فرض الشروط الصحية على المطعم.