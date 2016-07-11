هم ليسوا إخواننا ولكنهم إرهابيون بغوا علينا!!

لم يكن طعم عيد الفطر في هذا العام ممزوجاً بالفرح والسعادة كالعادة، ولكنه كان ممزوجاً بالحزن بسبب الأعمال الإرهابية الجبانة التي طالت مدينتي جدة والقطيف، ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبجوار مسجده وقبره. هذا العمل الإرهابي بلا شك له بعد جديد، فتنظيم داعش الإرهابي يريد أن يبعث لنا رسالة، وهي أن أي موقع كان على أرض هذا الوطن هو هدف للتنظيم بلا استثناء؛ فإذا كان مسجد سيد الخلق وقبره مستهدفاً، فماذا بعد ذلك؟!.

إن ما يحدث من قبل التنظيم من أعمال إرهابية يعتبر غير مستغرب، فهو يعتبر أن مجتمعنا والمجتمعات الإسلامية الأخرى مجتمعات «جاهلية» وحكوماتها تعتبر «كافرة» !!، و(الجهاد) ضد هذه الحكومات والمجتمعات في زعمهم يعتبر فرض عين على الجميع، فقتال العدو القريب- وهو نحن المسلمين وحكوماتنا- أولى من قتال العدو البعيد.! وبالتالي، فإن الجميع مستهدف من التنظيم وفي أي مكان، حتى في الأماكن المقدسة.

وبالتالي، فنحن في حالة حرب مع هذا التنظيم الإرهابي والفكر المتطرف، ولا يوجد شخص، أياً كان، على الحياد في هذه الحرب، فإما أن يكون خائناً من أنصار ذلك الفكر أو متعاطفاً معه، وبالتالي فهو عدو لنا، ويجب أن تعامله الدولة على هذا الأساس وبكل صرامة، أو أن يكون مع الدولة في حربها مع التطرف والإرهاب.

ولذلك، كل من يدعو للفكر المتطرف عندنا ويكفّر المسلمين، وعند حدوث عمل إرهابي يشجبه في العلن، وكأنه بعيد عن هذا الفكر، ولكنه يقول غير ذلك في دروسه الخاصة، فهذا يجب أن يعامل كإرهابي خائن، وكل من يخفف من وطء الأعمال الإجرامية لهؤلاء الإرهابيين ويدعي بأنهم «إخواننا» الذين بغوا علينا !، فهذا يجب أن يعامل كإرهابي خائن، وكل من يستخدم الحرب على الإرهاب على أنها حملة ضد الإسلام لأغراض حزبية، ليهاجم كل من يتحدث ضد الإرهاب بأنه من تيار محارب للإسلام، فهذا أيضاً يجب أن يعامل كإرهابي خائن، لأن هذه الحرب لا يمكن أن تستخدم لأغراض أو مصالح حزبية لتصفية حسابات حزبية!.

هذه الحرب ضد من استحلوا حرمة مسجد وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون دون قيد أو شرط، ولا يوجد فيها كلمة «ولكن» بعد شجب العمل الإرهابي، فهؤلاء إرهابيون قتلة لا يجب أن يتعاطف معهم أي شخص أو يدافع عنهم أو أن يتملق لهم، ولا يمكن أن نعتبرهم إخواننا بأي حال من الأحوال، ولكننا نعتبرهم إرهابيين جبناء بغوا علينا.

*نقلا عن "المدينة"

