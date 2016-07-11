"الشؤون الإسلامية" تستدعي إماما بعد "شيلات" بمسجد

استدعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية إمام مسجد الصابرين ومؤذنه في مدينة جدة، وذلك بعدما تداول السعوديون مقطع فيديو يظهر مواطنين يرقصون على وقع شيلات "أهازيج" في عيد الفطر. وقالت الوزارة في بيان إن الاستدعاء جاء نتيجة "وجود مخالفات شرعية أقيمت في المسجد".

من جهته، أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة أن قيام إمام جامع الصابرين بتشغيل الشيلات في حفل المعايدة الذي أقيم في الجامع في عيد الفطر بمحافظة جدة أمرٌ لا يقر عليه "وفيه مخالفات لا تقبل ولا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا ينبغي اتخاذ المساجد إلا لما أنشأت له".

وقد تصل عقوبات اللجنة التي توصي بها في مثل هذه الحالات غالبا لطي قيدهم واستبعادهم.

يذكر أن الشيلات عبارة عن أناشيد أو أهازيج تستبدل بالإيقاعات الموسيقية مؤثرات صوتية بشرية.